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Минздрав: Хочешь побороть коронавирус — не выходи из дома

Минздрав: Хочешь побороть коронавирус — не выходи из дома - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА
14.03.2020, 22:53

Самоизоляция - самый эффективный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции, убеждают в Минздраве

Министерство здравоохранения запустило в социальной сети Facebook флешмоб #ЗалишаюсяВдома с призывом оставаться дома на время действующего в Украине карантина.

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"МОЗ Украины призывает оставаться дома во время карантина", - говорится в сообщении.

Министерство предлагает "делиться призывом #ЗалишаюсяВдома через рамку для фото в Facebook от Минздрава Украины".

Ведомство призвало избегать мест массового скопления людей и по возможности оставаться дома, чтобы уберечься от инфицирования коронавирусом COVID-19.

"Самоизоляция - самый эффективный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции во всех странах, где она была зафиксирована", - убеждают в МОЗ.

  • С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно. Проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 200 человек, запрещено. 
  • На следующие две недели Украина приостанавливает все международное регулярное пассажирское сообщение и закрывает границы для иностранцев. 
  • Минздрав представил Раде законопроект, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Он предусматривает упрощение закупок, запрет массовых мероприятий, четкий механизм принудительной изоляции и наказание за нарушение карантина.

Ребрина Вадим
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МОЗ изоляция коронавирус
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