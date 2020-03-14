Минздрав: Хочешь побороть коронавирус — не выходи из дома

Министерство здравоохранения запустило в социальной сети Facebook флешмоб #ЗалишаюсяВдома с призывом оставаться дома на время действующего в Украине карантина.
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"МОЗ Украины призывает оставаться дома во время карантина", - говорится в сообщении.
Министерство предлагает "делиться призывом #ЗалишаюсяВдома через рамку для фото в Facebook от Минздрава Украины".
Ведомство призвало избегать мест массового скопления людей и по возможности оставаться дома, чтобы уберечься от инфицирования коронавирусом COVID-19.
"Самоизоляция - самый эффективный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции во всех странах, где она была зафиксирована", - убеждают в МОЗ.