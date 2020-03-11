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Коронавирус в Украине. Кабмин опубликовал решение об ограничениях: документ

Коронавирус в Украине. Кабмин опубликовал решение об ограничениях: документ - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Минрегиона)
11.03.2020, 23:49

Кабмин опубликовал постановление о предотвращении распространения коронавируса в Украине

Кабинет министров опубликовал постановление о предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.

В документе говорится:

1. Установить с 12 марта по 3 апреля 2020 на всей территории Украины карантин, запретив:

- посещение учебных заведений;

- проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 200 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. Спортивные мероприятия разрешается проводить без участия зрителей (болельщиков).

2. Министерствам, другим центральным органам власти, областным, Киевской городской государственным администрациям вместе с органами местного самоуправления обеспечить:

- организацию выполнения и контроль за соблюдением на соответствующей территории требований этого постановления, своевременное и полное проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий;

- представление ежедневно Министерству здравоохранения информации о проведении мероприятий по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 для ее обобщения и информирования Кабмина.

Постановление Кабмина о введении карантина в Украине из-за коронавируса

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Медведева Наталия
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