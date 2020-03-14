Коронавирус. Украина закрывает на две недели регулярное международное сообщение

Фото: kmu.gov.ua

На следующие две недели Украина приостанавливает все международное регулярное пассажирское сообщение - самолетами, железной дорогой, автобусами. Об этом говорится в распоряжении Кабмина о временном ограничении пересечения государственной границы.

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Документом предусмотрено:

- временно закрыть с 00:00 17 марта по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения (за исключением ряда категорий граждан);

- временно запретить с 00:00 16 марта по 3 апреля пересечения госграницы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

Пресс-секретарь Офиса президента Юлия Мендель написала в своем Facebook, что приостановлено будет "все регулярное сообщение - самолетами, железной дорогой, автобусами".

"Вернуться в Украину можно своим ходом - на машине (среди прочего - арендованной), пешком (на велосипеде или даже на самокате) через 123 пункта пропуска, определенные Кабмином. Остальные 107 пунктов будут закрыты для передвижения", - написала она.

Список из 107 пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля, подлежащих временному закрытию.

Ранее было известно, что с полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки. Президент Владимир Зеленский призвал всех украинцев, находящихся за границей, в течение следующих трех суток вернуться домой.

прекратит Все зарубежные дипломатические учреждения Украины на одну неделю переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную работу с обращениями граждан и усиленную обработку их запросов.