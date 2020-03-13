Призываю всех вернуться домой в ближайшее время. Видеообращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины, которые находятся сейчас за границей, в следующие трое суток вернуться домой. Об этом он сказал в своем видеообращении.

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Зеленский сообщил, что было решено закрыть все границы для иностранцев. «Две недели, начиная с 00:01 16 марта иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины», - сказал он, добавив, что исключением будут иностранцы, которые имеют право на проживание в Украине.

Грузовые пункты пропуска, авиа-, железнодорожные и морские и автомобильные продолжат работать.

Касательно украинцев, которые сейчас находятся за границей, президент сказал, что те, кто вылетел чартерными рейсами в туристическое путешествие, «точно вернуться домой согласно расписанию».

«Относительно других граждан Украины. Через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение. За это время вы должны вернуться домой. Те, кто по объективным причинам не успеют этого сделать, должны обратиться в украинское консульство... Они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами», - сказал президент.

Уже на этих выходных, по его словам, спецборт вернет домой украинцев, которые застряли на границе Италии и Словении.

«Но я призываю всех украинцев успеть вернуться в следующие трое суток», - сказал Зеленский.

Он также призвал украинцев не выезжать за границу без крайней необходимости.