Призываю всех вернуться домой в ближайшее время. Видеообращение Зеленского

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Президент подтвердил прекращение регулярного авиасообщения в Украине и рассказал, как украинцы могут вернуться домой

Президент Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины, которые находятся сейчас за границей, в следующие трое суток вернуться домой. Об этом он сказал в своем видеообращении.

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Зеленский сообщил, что было решено закрыть все границы для иностранцев. «Две недели, начиная с 00:01 16 марта иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины», - сказал он, добавив, что исключением будут иностранцы, которые имеют право на проживание в Украине.

Грузовые пункты пропуска, авиа-, железнодорожные и морские и автомобильные продолжат работать.

Касательно украинцев, которые сейчас находятся за границей, президент сказал, что те, кто вылетел чартерными рейсами в туристическое путешествие, «точно вернуться домой согласно расписанию».

«Относительно других граждан Украины. Через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение. За это время вы должны вернуться домой. Те, кто по объективным причинам не успеют этого сделать, должны обратиться в украинское консульство... Они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами», - сказал президент.

Уже на этих выходных, по его словам, спецборт вернет домой украинцев, которые застряли на границе Италии и Словении.

«Но я призываю всех украинцев успеть вернуться в следующие трое суток», - сказал Зеленский.

Он также призвал украинцев не выезжать за границу без крайней необходимости.

  • На сегодняшний день в Украине зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом - в Черновицкой и Житомирской областях. Одна из заболевших умерла.
  • С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно. МИД не рекомендует гражданам Украины выезжать за границу.
  • Сегодня спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что с полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки.

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Теги: Владимир Зеленский, пандемия, коронавирус, COVID-19
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