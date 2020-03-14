Посольства Украины переходят на особый режим. Заболел один из дипломатов - МИД

Министерство иностранных дел Украины (фото - LIGA.net)

Все зарубежные дипломатические учреждения Украины на одну неделю переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную работу с обращениями граждан и усиленную обработку их запросов. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

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Особый режим будет действовать с воскресенья, 15 марта, по пятницу, 20 марта включительно. Это означает, что на указанный период дипломатические учреждения по возможности будут общаться с обращающимися гражданами онлайн. Исключение могут составить форс-мажорные случаи, где требуются немедленные консульские действия.

В МИД сообщили, что один из украинских дипломатов заразился коронавирусом.

"Особый режим работы - это не закрытие наших посольств и консульств. Речь идет лишь о временных защитных мерах для сотрудников дипслужбы и переводе в онлайн и дистанционную форму везде, где это возможно. Все продолжают работать в режиме максимальной мобилизации", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В МИД отметили, что продолжает работать горячая линия МИД (+38-044-238-16-57), почтовый ящик МИД (cons_or@mfa.gov.ua) и заграничных дипломатических учреждений (список). Также можно обращаться на официальные страницы посольств и консульств в социальных сетях. Все сообщения обрабатываются в круглосуточном режиме.

Рекомендации МИД гражданам Украины, которые планируют путешествовать за границу.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно. МИД не рекомендует гражданам Украины выезжать за границу.

С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки.

Также на две недели Украина полностью закрывает границы на въезд для иностранных граждан.