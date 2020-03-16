Коронавирус. У первого инфицированного в Украине тест уже отрицательный

У жителя Черновцов, у которого 3 марта впервые диагностировали коронавирусную инфекцию (COVID-19) в Украине, проведенный тест после лечения на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщила сегодня на брифинге замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.
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"Сегодня мы получили отрицательный результат, первый, от нашего пациента номер один, у которого мы имели предварительные результаты положительные. То есть мы можем говорить, что через двое суток у этого пациента также отберут образцы. Если он (результат, - ред.) также будет отрицательный, мы можем говорить о выздоровлении и выписке такого пациента", - отметила Гусак.
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Она уточнила, что снять вопрос безопасности можно только в том случае, когда будут подряд два негативных результата на тесты.
По ее словам, с начала госпитализации в больницах находятся 30 людей, из них семь человек имеют два негативных результата.