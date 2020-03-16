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Коронавирус. У первого инфицированного в Украине тест уже отрицательный

Коронавирус. У первого инфицированного в Украине тест уже отрицательный - Фото
Фото: Yuan Zheng/ЕРА
16.03.2020, 13:56

У мужчины, у которого подтвердился коронавирус (COVID-19), после курса лечения первый результат теста - отрицательный

У жителя Черновцов, у которого 3 марта впервые диагностировали коронавирусную инфекцию (COVID-19) в Украине, проведенный тест после лечения на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщила сегодня на брифинге замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

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"Сегодня мы получили отрицательный результат, первый, от нашего пациента номер один, у которого мы имели предварительные результаты положительные. То есть мы можем говорить, что через двое суток у этого пациента также отберут образцы.  Если он (результат, - ред.) также будет отрицательный, мы можем говорить о выздоровлении и выписке такого пациента", - отметила Гусак.

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Она уточнила, что снять вопрос безопасности можно только в том случае, когда будут подряд два негативных результата на тесты.

По ее словам, с начала госпитализации в больницах находятся 30 людей, из них семь человек имеют два негативных результата.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа. На утро 4 марта зафиксировано 93 158 случаев заболевания, из них 3198 – летальные, выздоровели 50 690 человек.
  • Ранее в Украине были официально зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом - в Черновицкой и Житомирской областях. Одна из заболевших умерла.
  • 16 марта в Черновицкой области выявили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 

 

Арина Толина
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