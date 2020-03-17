Второй пациент в Украине умер от коронавируса, заболело еще семь человек

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В Украине второй пациент умер от коронавирусной инфекции COVID-19, это женщина 33 лет из Черновецкой области. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Зафиксировано семь новых случаев заболевания, всего на данный момент в Украине подтверждено 14 случаев.

В Черновецкой области на данный момент выявлено 10 случаев заболевания, один случай в Житомирской области, один случай в Киевской области и два в Киеве.

Из зафиксированных сегодня - шесть случаев в Черновецкой (включая летальный), заболевшие - лица возрастом 31, 10, 18 лет, а также двое детей возрастом год и десять месяцев и шесть месяцев. Еще один случай - 44-летний мужчина в Киевской области, недавно бывший за границей.

Во всех случаях заболевшие вступали в контакты с ранее выявленными пациентами.

12 марта первый случай заболевания COVID-19 стал летальным - умерла 71-летняя женщина в Житомирской области.

На вчерашний день в Украине было выявлено семь случаев заражения коронавирусом.

В ночь на 17 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с распространением инфекции.

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