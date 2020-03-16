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В Киеве зафиксировано два случая коронавируса

В Киеве зафиксировано два случая коронавируса - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
16.03.2020, 21:55

Сегодня, 16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19

Сегодня, 16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19. Об этом сообщает в Facebook Минздрав.

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Отмечается, что пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение.

По данным МОЗ, один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции.

Минздрав сообщает, что сейчас в Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них один - летальный (у пожилой женщины из Житомирской области).

  • 13 марта Минздрав представил законопроект, направленный на борьбу с распространением коронавируса, который предусматривает упрощение закупок, запрет массовых мероприятий и четкий механизм принудительной изоляции.
  • Сегодня президент Владимир Зеленский призвал Кабмин принять решение о закрытии заведений общественного питания, ограничении внутренних пассажирских перевозок и работы метро.
  • Завтра Рада рассмотрит пакет законопроектов по борьбе с коронавирусом.

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Медведева Наталия
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