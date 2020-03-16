В Киеве зафиксировано два случая коронавируса

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня, 16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19. Об этом сообщает в Facebook Минздрав.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение.

По данным МОЗ, один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции.

Минздрав сообщает, что сейчас в Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них один - летальный (у пожилой женщины из Житомирской области).

13 марта Минздрав представил законопроект, направленный на борьбу с распространением коронавируса, который предусматривает упрощение закупок, запрет массовых мероприятий и четкий механизм принудительной изоляции.

Сегодня президент Владимир Зеленский призвал Кабмин принять решение о закрытии заведений общественного питания, ограничении внутренних пассажирских перевозок и работы метро.

Завтра Рада рассмотрит пакет законопроектов по борьбе с коронавирусом.

Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все основные новости