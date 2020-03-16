В Киеве зафиксировано два случая коронавируса

Сегодня, 16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19. Об этом сообщает в Facebook Минздрав.
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Отмечается, что пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение.
По данным МОЗ, один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции.
Минздрав сообщает, что сейчас в Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них один - летальный (у пожилой женщины из Житомирской области).
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