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Рада рассмотрит законопроекты по борьбе с коронавирусом

Рада рассмотрит законопроекты по борьбе с коронавирусом - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
16.03.2020, 19:44

Спикер парламента Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание парламента для рассмотрения законопроектов по противодействию коронавирусу

На завтрашнем внеочередном заседании Верховной Рады депутаты рассмотрят ряд законопроектов, направленных на противодействие распространению коронавируса в Украине. Соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщает пресс-служба Рады.

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Согласно распоряжению, на заседании будут рассмотрены законопроекты:

- проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (№ 3219);

- проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения (второе чтение) (№ 2538);

- проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создании условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета (второе чтение) (№ 2539);

- проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№ 3220);

- проект постановления Верховной Рады о некоторых вопросах организации работы Верховной Рады на период действия карантина в Украине (№ 3218);

- проект постановления Верховной Рады о внесении изменений в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады девятого созыва (№ 3224).

  • 13 марта Минздрав представил законопроект, направленный на борьбу с распространением коронавируса, который предусматривает упрощение закупок, запрет массовых мероприятий и четкий механизм принудительной изоляции.
  • Сегодня президент Владимир Зеленский призвал Кабмин принять решение о закрытии заведений общественного питания, ограничении внутренних пассажирских перевозок и работы метро.
Ребрина Вадим
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