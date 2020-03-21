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Такси в Киеве продолжит работу в обычном режиме - СМИ

Такси в Киеве продолжит работу в обычном режиме - СМИ - Фото
такси
21.03.2020, 16:23

Службы такси в условиях прекращения работы общественного транспорта будут продолжать работать

Такси в Киеве, где местные власти решили прекратить функционирование общественного транспорта, будет работать в обычном режиме. Об это сообщает НВ со ссылкой на источник в КГГА.

Несколько часов назад мэр столицы Виталий Кличко объявил о прекращении работы общественного транспорта в Киеве с понедельника 23 марта. По его словам, общественный транспорт будет перевозить только медицинских работников, спасателей, правоохранителей, специалистов сферы ЖКХ, работников продуктовых магазинов, аптек и стратегических предприятий по спецпропускам.

Такси не относится к общественному транспорту, однако мэр ничего не сказал о дальнейшей работе этой службы. Также он не уточнил, запрещают функционирование только коммунальному общественному транспорту или также частным компаниям, которые перевозят людей в маршрутках и которые официально называются маршрутными такси.

  • В ночь на 17 марта правительство приняло решение усилить карантинные меры из-за угрозы распространения в Украине коронавируса. Запретили внутренние пассажирские перевозки и ограничили число пассажиров в городском транспорте до 10 человек. Также запретили работу развлекательных заведений и заведений общественного питания, закрыли детсады, школы и вузы.
  • По состоянию на 10:00 21 марта, в Украине подтвержден 41 случай COVID-19.

Ребрина Вадим
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