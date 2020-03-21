Такси в Киеве продолжит работу в обычном режиме - СМИ

Такси в Киеве, где местные власти решили прекратить функционирование общественного транспорта, будет работать в обычном режиме. Об это сообщает НВ со ссылкой на источник в КГГА.
Несколько часов назад мэр столицы Виталий Кличко объявил о прекращении работы общественного транспорта в Киеве с понедельника 23 марта. По его словам, общественный транспорт будет перевозить только медицинских работников, спасателей, правоохранителей, специалистов сферы ЖКХ, работников продуктовых магазинов, аптек и стратегических предприятий по спецпропускам.
Такси не относится к общественному транспорту, однако мэр ничего не сказал о дальнейшей работе этой службы. Также он не уточнил, запрещают функционирование только коммунальному общественному транспорту или также частным компаниям, которые перевозят людей в маршрутках и которые официально называются маршрутными такси.