Украина прекращает пропуск граждан через КПВВ на Донбассе

Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

Украина с 00:00 22 марта временно прекращает пропуск граждан и транспорта через линию разграничения в зоне операции объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает штаб ООС.

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В сообщении сказано, что решение принято с целью недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции.

Пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться в ранее установленном порядке.

"В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения", - сказано в сообщении.

13 марта секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей распространяется коронавирус.

В Украине, по состоянию на 10:00 21 марта, подтвержден 41 случай COVID-19. Первые заболевшие, вероятнее всего, заразились за границей. В стране постановлением Кабмина введены ограничительные меры.