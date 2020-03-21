Украина прекращает пропуск граждан через КПВВ на Донбассе

Украина с 00:00 22 марта временно прекращает пропуск граждан и транспорта через линию разграничения в зоне операции объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает штаб ООС.
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В сообщении сказано, что решение принято с целью недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции.
Пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться в ранее установленном порядке.
"В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения", - сказано в сообщении.