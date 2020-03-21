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Украина прекращает пропуск граждан через КПВВ на Донбассе

Украина прекращает пропуск граждан через КПВВ на Донбассе - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ
21.03.2020, 17:41

Из-за угрозы распространения коронавируса Украина временно закрывает для граждан и транспорта контрольно-пропускные пункты на Донбассе

Украина с 00:00 22 марта временно прекращает пропуск граждан и транспорта через линию разграничения в зоне операции объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает штаб ООС.

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В сообщении сказано, что решение принято с целью недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции.

Пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться в ранее установленном порядке.

"В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения", - сказано в сообщении.

  • 13 марта секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей распространяется коронавирус.
  • В Украине, по состоянию на 10:00 21 марта, подтвержден 41 случай COVID-19. Первые заболевшие, вероятнее всего, заразились за границей. В стране постановлением Кабмина введены ограничительные меры. 

Ребрина Вадим
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