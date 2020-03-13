Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Данилов: На оккупированной части Донбасса распространяется коронавирус

Данилов: На оккупированной части Донбасса распространяется коронавирус - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)
13.03.2020, 16:05

По данным военной разведки, на оккупированных территориях Донбасса есть коронавирус. Завезла его женщина, которая возвращалась из Китая через Москву

обновлено

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей распространяется коронавирус. Об этом со ссылкой на данные военной разведки рассказал на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Там уже есть зарегистрированные случаи распространения коронавируса. Более того, мы понимаем, откуда этот случай, к сожалению появился. Женщина, которая больна, вернулась через Москву из Китая, ехала в микроавтобусе из Москвы", - сказал он.

Он добавил, что на пропускных пунктах на линии разграничения и административной границе с временно оккупированным Крымом будут вводиться меры контроля, в частности температурный скрининг. Вопрос режима работы КПП и возможной отмены верификации граждан оккупированных территорий (каждые 60 дней они должны подтверждать на контролируемой территории, что они проживают в ОРДЛО) будет обсуждаться на второй части заседания СНБО.

ОБНОВЛЕНО В 16:22. По данным пресс-службы МВД, зафиксировано 12 случаев заражения в Горловке. Оккупанты в комментариях росСМИ это отрицают.

  • Сейчас в Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом: в Черновицкой и Житомирской областях. 71-летняя пациентка умерла. В ВОЗ предупреждают: в стране может увеличиться число зараженных. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг.
  • С 12 марта дня в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно, массовые мероприятия запрещены, если на них будут больше 200 человек.
  • С 15 марта Украина закрывает границы для иностранцев на две недели. Украинцы смогут вернуться из стран, где бушует вирус, но будут должны пройти обсервацию.

Читайте также: Джонсон: Коронавирус нельзя сравнивать с гриппом. Многие семьи потеряют близких

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
Донбасс ордло снбо Горловка Алексей Данилов коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 