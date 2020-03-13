Данилов: На оккупированной части Донбасса распространяется коронавирус

Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

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На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей распространяется коронавирус. Об этом со ссылкой на данные военной разведки рассказал на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Там уже есть зарегистрированные случаи распространения коронавируса. Более того, мы понимаем, откуда этот случай, к сожалению появился. Женщина, которая больна, вернулась через Москву из Китая, ехала в микроавтобусе из Москвы", - сказал он.

Он добавил, что на пропускных пунктах на линии разграничения и административной границе с временно оккупированным Крымом будут вводиться меры контроля, в частности температурный скрининг. Вопрос режима работы КПП и возможной отмены верификации граждан оккупированных территорий (каждые 60 дней они должны подтверждать на контролируемой территории, что они проживают в ОРДЛО) будет обсуждаться на второй части заседания СНБО.

ОБНОВЛЕНО В 16:22. По данным пресс-службы МВД, зафиксировано 12 случаев заражения в Горловке. Оккупанты в комментариях росСМИ это отрицают.

Сейчас в Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом: в Черновицкой и Житомирской областях. 71-летняя пациентка умерла. В ВОЗ предупреждают : в стране может увеличиться число зараженных. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг.



предупреждают С 12 марта дня в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно, массовые мероприятия запрещены, если на них будут больше 200 человек.

С 15 марта Украина закрывает границы для иностранцев на две недели. Украинцы смогут вернуться из стран, где бушует вирус, но будут должны пройти обсервацию.

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