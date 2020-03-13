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Джонсон: Коронавирус нельзя сравнивать с гриппом. Многие семьи потеряют близких

Джонсон: Коронавирус нельзя сравнивать с гриппом. Многие семьи потеряют близких - Фото
Борис Джонсон (Фото: Will Oliver/ЕРА)
13.03.2020, 10:50

По словам премьера Великобритании Джонсона, коронавирус некорректно сравнивать с гриппом: у людей нет иммунитета, а потому он куда опаснее

Коронавирус будет распространяться по миру и Великобритании, унося жизни людей, поскольку, в отличие от гриппа, у нас пока нет иммунитета к нему. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер Британии Борис Джонсон.

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"Некоторые люди сравнивают это с сезонным гриппом. Так делать нельзя. Так как у нас нет иммунитета, эта болезнь опаснее и будет дальше распространяться. Я должен быть честен с вами, с британским обществом: больше семей, намного больше семей потеряют своих близких", - сказал он и назвал эпидемию "худшим кризисом системы здравоохранения для поколения".

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По словам Джонсона, сейчас речь не идет о том, чтобы сдержать распространение коронавируса. Задача – его замедлить и оттянуть пик эпидемии, чтобы подготовить систему здравоохранения и не допустить перегрузки больниц.

Правительство рассмотрит возможность ограничения мероприятий. А пока власти Британии рекомендуют семь дней оставаться дома в случае любого недомогания, даже самого слабого. Пожилым людям с хроническими заболеваниями не рекомендуют круизы. Заграничные школьные поездки запрещены.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

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Марк Сировой
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