Футбол. Главный тренер "Арсенала" заражен коронавирусом, "Челси" – на карантине

Микель Артета, тренер Арсенала (фото - ЕРА)

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета заразился коронавирусом, который вызывает у человека заболевание COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Наставник "канониров" получил позитивный результат теста на коронавирус после того, как почувствовал себя неважно. Руководство клуба говорит, что он в хорошем расположении духа, а сам Артета заверяет, что вернется к работе, как только позволят медики.

База и академия клуба закрыты, тренировочный процесс приостановлен. Проверяют контакты Артеты, клуб ушел на карантин. "Арсенал" предупредил, что не сможет играть в ближайшее время.

Схожая ситуация произошла и в "Челси". Коронавирус выявили у вингера Каллума Хадсона-Одои после того, как в начале недели он почувствовал симптомы простуды, передает пресс-служба лондонцев. Сейчас он чувствует себя хорошо.

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Игроки, тренеры и персонал клуба уходят на двухнедельный карантин.

Пока не было распоряжения Футбольной ассоциации об отмене или приостановке Английской Премьер-Лиги – одного из наиболее популярных клубных соревнований мира.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию нового типа - COVID-19.

Заражение обнаружили у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани, чемпионаты Италии и Испании приостановлены.

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