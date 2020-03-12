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Футбол. Одноклубник Криштиану Роналду заразился коронавирусом

Футбол. Одноклубник Криштиану Роналду заразился коронавирусом - Фото
Даниэле Ругани, Ювентус (фото - ЕРА)
12.03.2020, 07:22

Защитник Ювентуса Даниэле Ругани заражен коронавирусом. Пока у него нет симптомов

Даниэле Ругани, защитник туринского "Ювентуса", за который выступает суперзвезда футбола Криштиану Роналду, заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Сейчас у футболиста нет симптомов. В "Ювентусе" начали процедуру изоляции и устанавливают, с кем контактировал Ругани.

На новость уже отреагировали в миланском "Интере". Пресс-служба "неррадзурри" сообщила, что клуб приостановил участие в матчах и начинает процедуры, чтобы не допустить потенциального распространения недуга. На прошлых выходных "Интер" встречался с "Ювентусом", на поле был и Ругани.

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Марк Сировой
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