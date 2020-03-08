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В Италии резко выросло число жертв коронавируса

В Италии резко выросло число жертв коронавируса - Фото
Ватикан (фото - ЕРА)
08.03.2020, 23:20

За сутки 8 марта в Италии от коронавируса COVID-19 умерли 133 человека

За день в Италии от коронавируса умерли 133 человека. Общее число жертв COVID-19 в Италии таким образом достигло 366 человек. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на итальянские власти.

Общее число инфицированных за сутки 8 марта увеличилось на 25% - с 5 883 до 7 375 человек.

В Ломбардии и 14 других провинциях ввели карантин с ограничениями въезда и выезда.

Премьер-министр Джузеппе Конте также объявил о закрытии школ, спортивных залов, музеев, ночных клубов по всей стране. Ограничения продлятся до 3 апреля.

Сегодняшнюю проповедь папа римский Франциск читал не из окна Апостольского дворца в Ватикане, а онлайн.

По последним данным, в настоящее время в Италии зарегистрировано наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования за пределами Китая. Она обогнала Южную Корею, где общее количество случаев составляет 7 313.

По состоянию на 7 марта, в мире было зарегистрировано 102 188 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из них 3491 – летальные, выздоровели 57 389 человек. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

Ребрина Вадим
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