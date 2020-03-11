Я нахожусь в Италии. Что надо знать об ограничениях из-за коронавируса - справка

Полупустые улицы в Риме (фото - ЕРА)

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам, которые уже находятся в Италии, сообщить о своем местонахождении/контактные данные в ближайшее консульство Украины или зарегистрироваться здесь - friend.mfa.gov.ua. Об этом пишет пресс-служба МИД.

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Пока что международные аэропорты в Италии работают в обычном режиме: украинцам можно беспрепятственно улетать домой. Также еще действует ж/д сообщение и продолжает работу общественный транспорт.

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В стране с 10 марта по 3 апреля введены новые дополнительные ограничительные меры:

Запрещено покидать пределы регионов без особой надобности, также ограничен въезд других лиц в эти регионы;

Любой переезд должен сопровождаться заполнением спецзаявления;

Запрещено проведение всех видов культурных мероприятий и спортивных соревнований;

Закрыты все школы, вузы, музеи, театры, кинотеатры, дискотеки, спортзалы, бассейны, культурные центры, социальные и рекреационные центры.

МИД предупреждает, что в Италии:

Власти установили спецконтроль на выездах из всех населенных пунктов (разрешено передвижение на работу, по медицинским причинам и неотложным делам). Для подтверждения цели следует заполнить бланк, что вы берете на себя всю ответственность за свои действия. За нарушение установленных мер предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы на срок от трех месяцев до трех лет;

Государственные и частные учреждения массово переходят на онлайн-режим работы, и гарантировано предоставляются только срочные услуги;

Пожилым людям находиться на улице запрещено, всем остальным передвижение по городам проживания разрешено, но только с конкретной целью, которую нужно объяснить;

Лица с температурой выше 37,5*С должны оставаться дома и вызвать врача, самостоятельно идти в больницы запрещено;

Лицам с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые находятся на домашнем карантине, строго запрещено выходит на улицу;

Заведения общепита перешли на режим работы с 06:00 до 18:00;

Супермаркеты работают в обычном режиме, но в выходные должны оставаться закрытыми крупные торговые центры и моллы;

Массово отменяются авиарейсы.



МИД рекомендует заблаговременно отслеживать данные о вылете ваших рейсов, а также постоянно мониторить информацию о ситуации в стране на сайте посольства в Италии, генконсульств в Милане и в Неаполе.

В случае форсмажора дипломаты просят безотлагательно обращаться по номерам украинского МИД в Италии (+39 3519 886 823, +39 3487 254 038 и +39 327 736 48 22) или на круглосуточную "горячую линию" МИД +38-044-238-16-57, cons_or@mfa.gov.ua.