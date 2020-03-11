Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Я нахожусь в Италии. Что надо знать об ограничениях из-за коронавируса - справка

Я нахожусь в Италии. Что надо знать об ограничениях из-за коронавируса - справка - Фото
Полупустые улицы в Риме (фото - ЕРА)
11.03.2020, 14:05

Пока еще из Италии можно беспрепятственно улететь или уехать, однако МИД советует отслеживать их основной и региональные сайты в стране

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам, которые уже находятся в Италии, сообщить о своем местонахождении/контактные данные в ближайшее консульство Украины или зарегистрироваться здесь - friend.mfa.gov.ua. Об этом пишет пресс-служба МИД.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Пока что международные аэропорты в Италии работают в обычном режиме: украинцам можно беспрепятственно улетать домой. Также еще действует ж/д сообщение и продолжает работу общественный транспорт.

Читайте также: Изменения в расписании МАУ: какие рейсы отменяют из-за коронавируса

В стране с 10 марта по 3 апреля введены новые дополнительные ограничительные меры:

  • Запрещено покидать пределы регионов без особой надобности, также ограничен въезд других лиц в эти регионы;
  • Любой переезд должен сопровождаться заполнением спецзаявления;
  • Запрещено проведение всех видов культурных мероприятий и спортивных соревнований;
  • Закрыты все школы, вузы, музеи, театры, кинотеатры, дискотеки, спортзалы, бассейны, культурные центры, социальные и рекреационные центры.

МИД предупреждает, что в Италии:

  • Власти установили спецконтроль на выездах из всех населенных пунктов (разрешено передвижение на работу, по медицинским причинам и неотложным делам). Для подтверждения цели следует заполнить бланк, что вы берете на себя всю ответственность за свои действия. За нарушение установленных мер предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы на срок от трех месяцев до трех лет;
  • Государственные и частные учреждения массово переходят на онлайн-режим работы, и гарантировано предоставляются только срочные услуги;
  • Пожилым людям находиться на улице запрещено, всем остальным передвижение по городам проживания разрешено, но только с конкретной целью, которую нужно объяснить;
  • Лица с температурой выше 37,5*С должны оставаться дома и вызвать врача, самостоятельно идти в больницы запрещено;
  • Лицам с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые находятся на домашнем карантине, строго запрещено выходит на улицу;
  • Заведения общепита перешли на режим работы с 06:00 до 18:00;
  • Супермаркеты работают в обычном режиме, но в выходные должны оставаться закрытыми крупные торговые центры и моллы;
  • Массово отменяются авиарейсы.
     
    МИД рекомендует заблаговременно отслеживать данные о вылете ваших рейсов, а также постоянно мониторить информацию о ситуации в стране на сайте посольства в Италии, генконсульств в Милане и в Неаполе.

В случае форсмажора дипломаты просят безотлагательно обращаться по номерам украинского МИД в Италии (+39 3519 886 823, +39 3487 254 038 и +39 327 736 48 22) или на круглосуточную "горячую линию" МИД +38-044-238-16-57, cons_or@mfa.gov.ua.

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
италия вирус коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 