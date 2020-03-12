Французские СМИ сообщают о переносе Евро-2020. УЕФА объявил о консультациях

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17 марта представители 55 ассоциаций-членов УЕФА, а также советов директоров Европейской клубной ассоциации и европейских лиг обсудят перспективы подготовки к Евро-2020 в условиях пандемии коронавируса. СМИ сообщают о возможном переносе чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Сегодня французское издание LʼEquipe со ссылкой на источники сообщило, что во вторник, 17 марта, УЕФА объявит о приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы и переносе проведения Евро-2020 на 2021 год.

Национальные чемпионаты, по данным издания, также должны быть отменены, даже если они не организованы УЕФА напрямую.

После этой публикации на сайте УЕФА появился анонс встречи представителей ассоциаций-членов. "Обсуждения будут включать все внутренние и европейские соревнования, в том числе Евро-2020", - сказано в сообщении.

После проведения консультаций УЕФА выступит с публичным заявлением.

Товарищеский поединок между национальными сборными Польши и Украины на Силезском стадионе в Хожуве, который запланирован на 31 марта, состоится при пустых трибунах.

По информации Wolfsburger Nachrichten , первый поединок 1/8 финала Лиги Европы Вольфсбург — Шахтер 12 марта в Германии также пройдет без зрителей.