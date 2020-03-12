Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Французские СМИ сообщают о переносе Евро-2020. УЕФА объявил о консультациях

Французские СМИ сообщают о переносе Евро-2020. УЕФА объявил о консультациях - Фото
1772664_w1
12.03.2020, 18:55

17 марта УЕФА решит судьбу проведения Евро-2020. Некоторые французские СМИ пишут, что решение о переносе уже принято

17 марта представители 55 ассоциаций-членов УЕФА, а также советов директоров Европейской клубной ассоциации и европейских лиг обсудят перспективы подготовки к Евро-2020 в условиях пандемии коронавируса. СМИ сообщают о возможном переносе чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Сегодня французское издание LʼEquipe со ссылкой на источники сообщило, что во вторник, 17 марта, УЕФА объявит о приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы и переносе проведения Евро-2020 на 2021 год.

Национальные чемпионаты, по данным издания, также должны быть отменены, даже если они не организованы УЕФА напрямую.

После этой публикации на сайте УЕФА появился анонс встречи представителей ассоциаций-членов. "Обсуждения будут включать все внутренние и европейские соревнования, в том числе Евро-2020", - сказано в сообщении.

После проведения консультаций УЕФА выступит с публичным заявлением.

  • Товарищеский поединок между национальными сборными Польши и Украины на Силезском стадионе в Хожуве, который запланирован на 31 марта, состоится при пустых трибунах.
  • По информации Wolfsburger Nachrichten, первый поединок 1/8 финала Лиги Европы Вольфсбург — Шахтер 12 марта в Германии также пройдет без зрителей.

Ребрина Вадим
Еще по теме
Напишите нам
футбол уефа евро-2020
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 