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В Киеве подтвердили еще 14 случаев заболевания коронавирусом - Кличко

В Киеве подтвердили еще 14 случаев заболевания коронавирусом - Кличко - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КОГА/Facebook
23.03.2020, 12:22

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о новых 14 случаях коронавируса, подтвержденных в Киеве

В Киеве зарегистрировано уже 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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"За минувшие сутки Киев получил еще 14 лабораторно подтвержденных случаев заболеваний. Таким образом, в столице уже 24 больных коронавирусом", - сказал он.

Из 14 новых случаев восемь - это женщины в возрасте 25 до 49 лет и шесть мужчин от 23 до 56 лет. Из них 22 случая инфицирования киевлян, вернувшихся из европейских стран - Франция, Испания, Германия. Два случая - местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.

13 из 24 больных находятся в больницах, 11 на самоизоляции, получают лечение дома под контролем врачей.

Кличко подчеркнул, что эта информация получена от Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, куда направляются тесты для подтверждения или опровержения диагноза.

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С помощью экспресс-тестов протестировано 594 киевлян, 22 образца направлено в лабораторию для подтверждения или опровержения диагноза. Рабочая группа из медиков, инфекционистов и правоохранителей определит круг лиц, контактировавших с заболевшими.

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  • 19 марта в Житомире был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
  • На 22:30 22 марта в Украине было зафиксировано 73 подтвержденных случая COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел.

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Денис Юдин, Шмыкова Александра
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