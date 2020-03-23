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Количество выздоровевших от коронавируса в мире превысило 100 000 человек

Количество выздоровевших от коронавируса в мире превысило 100 000 человек - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
23.03.2020, 18:36

100 462 человека во всем мире выздоровело от коронавирусной инфекции COVID-19

Количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в мире превысило 100 000 человек. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

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На данный момент в мире зафиксировано 100 462 выздоровевших от COVID-19. Всего подтверждено 354 677 случаев заражения коронавирусом, 15 436 человек скончались от болезни.

Больше всего выздоровевших по официальной статистике в Китае - 72 819 человек. 8376 человек справились с недугом в Иране, 7024 - в Италии, 3355 - в Испании, 3166 - в Южной Корее, 2200 - во Франции.

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Денис Юдин
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