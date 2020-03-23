Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Великобритания переходит на жесткий карантин. Закрывают все, кроме продуктовых

Великобритания переходит на жесткий карантин. Закрывают все, кроме продуктовых - Фото
Фото: EPA
23.03.2020, 23:59

Премьер Великобритании Борис Джонсон объявил об ужесточении правил карантина в стране

Премьер Великобритании Борис Джонсон объявил об ужесточении правил карантина в стране сроком на три недели. С сегодняшнего дня людям в Британии будет разрешено покидать свои дома только для "очень ограниченных целей". Об этом сообщает ВВС.

В эти цели, по словам Джонсона, входят: покупка предметов первой необходимости; физическая активность (раз в день); любые медицинские нужды; поездки на работу и с работы, когда это "абсолютно необходимо".

Жителей Британии просят не встречаться с друзьями или членами семьи, с которыми они не живут.

Все магазины, кроме продуктовых, а также и аптек, будут закрыты. При этом людям рекомендуется делать как можно меньше покупок. Библиотеки, детские площадки, спортивные залы и культовые места также будут закрыты.

Все публичные собрания более двух человек, если это не члены семьи, запрещены.

Все общественные мероприятия, включая свадьбы и крещения, запрещены. Однако похороны не включены в новые ограничения. 

Парки останутся открытыми для спортивных занятий, но собрания людей будут прекращены.

Полиция получает полномочия по контролю за соблюдением правил, в том числе посредством штрафов и прекращения собраний людей.

Как отмечают обозреватели ВВС, многие члены правительства были возмущены, увидев снимки толп гуляющих людей в британских парках в эти выходные.

Сегодня премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что с завтрашнего дня, 24 марта, будут введены ограничения на пребывание вне дома и закрыты продуктовые рынки. 

Ребрина Вадим
Еще по теме
Напишите нам
Великобритания Борис Джонсон карантин кронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 