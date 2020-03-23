Великобритания переходит на жесткий карантин. Закрывают все, кроме продуктовых

Фото: EPA

Премьер Великобритании Борис Джонсон объявил об ужесточении правил карантина в стране сроком на три недели. С сегодняшнего дня людям в Британии будет разрешено покидать свои дома только для "очень ограниченных целей". Об этом сообщает ВВС.

В эти цели, по словам Джонсона, входят: покупка предметов первой необходимости; физическая активность (раз в день); любые медицинские нужды; поездки на работу и с работы, когда это "абсолютно необходимо".

Жителей Британии просят не встречаться с друзьями или членами семьи, с которыми они не живут.

Все магазины, кроме продуктовых, а также и аптек, будут закрыты. При этом людям рекомендуется делать как можно меньше покупок. Библиотеки, детские площадки, спортивные залы и культовые места также будут закрыты.

Все публичные собрания более двух человек, если это не члены семьи, запрещены.

Все общественные мероприятия, включая свадьбы и крещения, запрещены. Однако похороны не включены в новые ограничения.

Парки останутся открытыми для спортивных занятий, но собрания людей будут прекращены.

Полиция получает полномочия по контролю за соблюдением правил, в том числе посредством штрафов и прекращения собраний людей.

Как отмечают обозреватели ВВС, многие члены правительства были возмущены, увидев снимки толп гуляющих людей в британских парках в эти выходные.

Сегодня премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что с завтрашнего дня, 24 марта, будут введены ограничения на пребывание вне дома и закрыты продуктовые рынки.