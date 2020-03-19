Крематорий переполнен. В Бергамо умерших от коронавируса вывозят военные: видео

В Бергамо, одном из наиболее пострадавших от вспышки коронавируса городов Италии, военные вынуждены вывозить тела умерших, чтобы разгрузить местный крематорий. Об этом сообщает Sky News.
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Крематорий в Бергамо работает круглосуточно и может кремировать 25 погибших, заявляют местные власти. Однако число жертв превышает его возможности.
"Понятно, что он не выдержал цифры последних нескольких дней", - говорит мэр города Джорджио Гори.
Гробы с умершими доставляют в крематории в Модене, Акви Терме, Домодоссоле, Парме, Пьяченце и другие города.
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Как только тела будут кремированы, пепел вернут в Бергамо.
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