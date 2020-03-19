Крематорий переполнен. В Бергамо умерших от коронавируса вывозят военные: видео

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В итальянском городе Бергамо колонны военной техники вывозят умерших от коронавируса

В Бергамо, одном из наиболее пострадавших от вспышки коронавируса городов Италии, военные вынуждены вывозить тела умерших, чтобы разгрузить местный крематорий. Об этом сообщает Sky News

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Крематорий в Бергамо работает круглосуточно и может кремировать 25 погибших, заявляют местные власти. Однако число жертв превышает его возможности.

"Понятно, что он не выдержал цифры последних нескольких дней", - говорит мэр города Джорджио Гори.

Гробы с умершими доставляют в крематории в Модене, Акви Терме, Домодоссоле, Парме, Пьяченце и другие города. 

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Как только тела будут кремированы, пепел вернут в Бергамо.

  • Вчера в Италии было зафиксировано рекордное число умерших от коронавируса. 
  • По состоянию на утро 19 марта, в мире зарегистрировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 8 810 – летальные, выздоровели 84 113 человека.

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Теги: италия, военная техника, коронавирус, COVID-19, Бергамо
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