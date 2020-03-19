В маленьком городе в Италии остановили коронавирус: как им это удалось

В маленьком городе на севере Италии сумели остановить появление новых случаев заражения коронавирусом: тест на коронавирус сдали все жители города. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
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Коммуна Во Эуганео, где была зафиксирована первая смерть от коронавируса в Италии, оказалась в эпицентре вспышки COVID-19, после чего там развернули активное тестирование населения. Тест на коронавирус сдали все в городе - 3400 человек. Тех, у кого подтвердили диагноз и тех, с кем они контактировали, отправили на строгий карантин.
Через 10 дней им всем было проведено повторное тестирование. В результате число заболевших снизилось на 90%.
"Тестирование было крайне важным, оно спасло много жизней", - заявил мэр города Джулиано Мартини.
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