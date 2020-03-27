В Британии разрабатывают тесты для домашней самодиагностики коронавируса

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В Оксфорде начали разработку тестов на определение антител к коронавирусу SARS-CoV-2: их можно будет делать дома. Первые результаты ожидаются через несколько недель, пишет The Guardian, ссылаясь на Минздрав Британии.

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Доктор британского Центра национального здоровья Англии Ивонн Дойл считает, что домашние тесты на вирус "должны стать такими же доступными, как тесты на беременность".

Используя их, человек сам сможет решать, выходить ему на работу или нет. В качестве образцов для разработки ученые используют тесты на определение антител к SARS-CoV-2, созданные коллегами из Сингапура еще в феврале.

Британское правительство уже сделало предварительный заказ на 3,5 млн разрабатываемых тестов и планирует закупать еще.

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24 марта во Франции начали испытывать лекарство от коронавируса.

26 марта вице-премьер министр по вопросам евроинтеграции, что в Украине разработали собственные ПЦР-тесты на коронавирус.

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