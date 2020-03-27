Закупленные Испанией в Китае экспресс-тесты на коронавирус не работают - СМИ

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Экспресс-тесты на коронавирус, закупленные Испанией в Китае, дают слишком много ошибок. Об этом, со ссылкой на данные микробиологических лабораторий, сообщает El País.

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Тесты, произведенные китайской компанией Bioeasy, верно определяют наличие коронавируса только в 30% случаев, при необходимых 80%, сообщил изданию источник, который участвовал в их использовании. "При таком значении нет смысла использовать эти тесты", - цитирует El País микробиолога.

В Институте здоровья Карлоса ІІІ при Министерстве здравоохранения Испании подтвердили, что, по заключению экспертов, оценивших работу экспресс-тестов, им придется продолжать использовать ПЦР-диагностику.

Правительство Испании планировало применять эти тесты для широкого предварительного тестирования, чтобы выяснить, каковы реальные масштабы заражения коронавирусом.

23 марта в Украину из Китая прибыла партия тестов для выявления COVID-19.

25 марта в Офисе президента рассказали, что планируют довести количество ПЦР-тестов на коронавирус в Украине до миллиона.

Вчера вице-премьер по евроинтеграции Вадим Пристайко рассказал, что в Украине разработаны собственные высокоточные ПЦР-тесты на коронавирус.

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