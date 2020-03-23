ПЦР-тесты и 250 000 экспресс-тестов на коронавирус доставлены в Украину из Китая

Фото: ЕРА

Сегодня ночью в Украину из Китая прибыла партия тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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На борту военного самолета, прилетевшего в Борисполь, два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 000 тестов для быстрой диагностики. Кроме тестов, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства для борьбы с коронавирусом.

В ОП заявили, что сегодня, 23 марта, медицинские средства, включая тесты для ПЦР, будут переданы в лаборатории в каждом регионе Украины.

Экспресс-тесты и маски будут направлены на первоочередные потребности медиков, военнослужащих, полицейских, пограничников и других.

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Экспресс-тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи проверки людей с повышенной температурой и подозрением на COVID-19. В случае положительного результата будет делаться ПЦР-тест для подтверждения.

На этой неделе запланировано еще несколько рейсов с медицинскими грузами из Китая, сообщают в ОП.

17 марта Кабмин усилил меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений

19 марта в Житомире был подтвержден первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Вчера в МОЗ заявили, что к борьбе с коронавирусом привлекут студентов-медиков старших курсов.

На 22:30 22 марта в Украине было зафиксировано 73 подтвержденных случая COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел.

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