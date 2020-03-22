К борьбе с коронавирусом в Украине привлекут студентов-медиков - Минздрав

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава)

Интернов на заочном обучении и студентов-медиков старших курсов будут привлекать к борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказал сегодня, 22 марта, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Минздрав призывает студентов-медиков 5 и 6 курсов, а также интернов, обучающихся заочно, связаться с ответственными лицами и выйти на помощь медикам на местах, которые борются с коронавирусом.

Также Мнздрав обратился к Госинспекции по пищевым продуктам и Госинспекции по вопросам труда, чтобы они делегировали сотрудников, у которых есть эпидемиологическое образование, для усиления эпидбригад.

20 марта Ляшко сообщил о случаях заражения коронавирусом внутри Украины.

По состоянию на 21:00 21 марта, в Украине подтверждено 47 случаев COVID-19, три из них летальные, один человек выздоровел.

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