Коронавирус. Уже есть первые случаи заражения внутри Украины - главный санврач

В Украине зарегистрированы первые случаи инфицирования коронавирусом внутри страны. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы Право на власть.
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"В страну зашла коронавирусная болезнь. В стране зарегистрированы даже первые случаи внутристранового инфицирования", – сказал он.
Ляшко еще раз подчеркнул чрезвычайную важность карантинных мероприятий, поскольку они направлены на препятствование распространению инфекции внутри страны и призваны не допустить "пиковый рост массового поступления больных" в больницы.
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