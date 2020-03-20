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Коронавирус. Уже есть первые случаи заражения внутри Украины - главный санврач

Коронавирус. Уже есть первые случаи заражения внутри Украины - главный санврач - Фото
Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
20.03.2020, 00:05

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил о случаях заражения коронавирусом внутри страны

В Украине зарегистрированы первые случаи инфицирования коронавирусом внутри страны. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы Право на власть.

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"В страну зашла коронавирусная болезнь. В стране зарегистрированы даже первые случаи внутристранового инфицирования", – сказал он.

Ляшко еще раз подчеркнул чрезвычайную важность карантинных мероприятий, поскольку они направлены на препятствование распространению инфекции внутри страны и призваны не допустить "пиковый рост массового поступления больных" в больницы.

  • По состоянию на 20:00 19 марта в Украине подтвержден 21 случай COVID-19. Три человека умерли.

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Медведева Наталия
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