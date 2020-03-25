В Офисе президента сказали, сколько в Украине ПЛР-тестов и сколько еще ожидается

Кирилл Тимошенко (Фото: LIGA.net)

У Украины на данный момент есть, минимум, 250 000 экспресс-тестов и 50 000 ПЛР-тестов для диагностики коронавируса COVID-19. Планируется, что ПЛР-тестов в скором времени будет миллион. Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Завтра, 26 марта, в Китай отправится грузовой самолет за следующей партией ПЛР-тестов и медицинских средств для борьбы с коронавирусом.

По словам Тимошенко, первым рейсом из КНР в Украину доставили 50 000 ПЛР-тестов. Новый рейс доставит еще 100 000 тестов. Также в течение двух дней 100 000 тестов поступят из Южной Кореи.

"Таким образом, мы будем иметь уже 250 000 ПЛР-тестов. Планируется еще несколько таких партий из-за рубежа", - сказал замглавы ОП.

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Кроме того, по его словам, уже началось производство отечественных ПЛР-тестов, которые поступят в медучреждения ориентировочно через 10 дней.

"То есть на первом этапе мы получим около миллиона тестов для полимеразной цепной реакции. Если в какой-то момент мы поймем, что динамика эпидемии начала замедляться и нам не нужно такое количество ПЛР-тестов, мы остановим закупки", - отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

Кроме того он напомнил, что в Украине первым рейсом из Китая доставлены 250 000 экспресс-тестов для быстрой диагностики. По словам Тимошенко, уже все областные лаборатории получили ПЛР-тесты и необходимые реагенты.

Замглавы ОП также сообщил, что очередным рейсом в Украину должно быть доставлено 280 000 респираторов, 30 000 защитных костюмов, а также значительное количество обычных трехслойных медицинских масок, которые вскоре поступят в сети аптек.

20 марта президент Владимир Зеленский заявлял, что "в ближайшие 48 часов ожидаем прибытия в Украину из Китая 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины".