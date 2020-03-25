Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Офисе президента сказали, сколько в Украине ПЛР-тестов и сколько еще ожидается

В Офисе президента сказали, сколько в Украине ПЛР-тестов и сколько еще ожидается - Фото
Кирилл Тимошенко (Фото: LIGA.net)
25.03.2020, 18:46

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что на первом этапе у Украины будет миллион ПЛР-тестов для выявления коронавируса. Пока есть 50 000

У Украины на данный момент есть, минимум, 250 000 экспресс-тестов и 50 000 ПЛР-тестов для диагностики коронавируса COVID-19. Планируется, что ПЛР-тестов в скором времени будет миллион. Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Завтра, 26 марта, в Китай отправится грузовой самолет за следующей партией ПЛР-тестов и медицинских средств для борьбы с коронавирусом.

По словам Тимошенко, первым рейсом из КНР в Украину доставили 50 000 ПЛР-тестов. Новый рейс доставит еще 100 000 тестов. Также в течение двух дней 100 000 тестов поступят из Южной Кореи.

"Таким образом, мы будем иметь уже 250 000 ПЛР-тестов. Планируется еще несколько таких партий из-за рубежа", - сказал замглавы ОП.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Кроме того, по его словам, уже началось производство отечественных ПЛР-тестов, которые поступят в медучреждения ориентировочно через 10 дней.

"То есть на первом этапе мы получим около миллиона тестов для полимеразной цепной реакции. Если в какой-то момент мы поймем, что динамика эпидемии начала замедляться и нам не нужно такое количество ПЛР-тестов, мы остановим закупки", - отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

Кроме того он напомнил, что в Украине первым рейсом из Китая доставлены 250 000 экспресс-тестов для быстрой диагностики. По словам Тимошенко, уже все областные лаборатории получили ПЛР-тесты и необходимые реагенты.

Замглавы ОП также сообщил, что очередным рейсом в Украину должно быть доставлено 280 000 респираторов, 30 000 защитных костюмов, а также значительное количество обычных трехслойных медицинских масок, которые вскоре поступят в сети аптек.

20 марта президент Владимир Зеленский заявлял, что "в ближайшие 48 часов ожидаем  прибытия в Украину из Китая 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины". 

Ребрина Вадим
Еще по теме
Напишите нам
Кирилл Тимошенко коронавирус COVID -19 плр-тест
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 