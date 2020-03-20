Коронавирус. Украина получит 10 млн тестов из Китая - Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

В ближайшие 48 часов Украина получит из Китая 10 млн лабораторных тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сегодня заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В ближайшие 48 часов ожидаем прибытия в Украину из Китая 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины. Десять аппаратов искусственной вентиляции легких, миллион масок, которые поступят в украинские аптеки, 100 000 масок повышенной защиты для врачей и сотрудников полиции, 400 000 экспресс-тестов и 10 000 литров дезинфицирующего средства", - отметил Зеленский.

По его словам, уже получена первая партия экспресс-тестов, изготовленных Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины.

Президент уточнил, что на данный момент для противодействия распространения коронавируса привлекли 15 000 полицейских.

Президент Зеленский при помощи олигархов и крупного бизнеса создает спецфонд на 12-13 млрд грн.

П о состоянию на 10:00 сегодня, 20 марта, в Украине подтверждено 26 случаев коронавирусной болезни, из них три - со смертельным исходом.

Смотрите инфографику: Вся актуальная информация о коронавирусе в Украине и мире: в одном месте и в удобном виде