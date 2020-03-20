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На западе Украины добавилось пять больных COVID-19. Всего в стране - 26 случаев

На западе Украины добавилось пять больных COVID-19. Всего в стране - 26 случаев - Фото
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом в ложном цвете (фото — NIAID)
20.03.2020, 11:38

В Черновицкой области диагностировали пять новых случаев коронавирусной болезни

Со вчерашнего вечера в Украине добавилось пять подтвержденных случаев заболевания COVID-19: все новые - в Черновицкой области. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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Всего по состоянию на 10:00 сегодня, 20 марта, в Украине подтверждено 26 случая коронавирусной болезни, из них три - со смертельным исходом.

Где диагностировали COVID-19:

  • Черновицкая область - 15 случаев (1 летальный);
  • Киев - 3;
  • Житомирская область - 2 (1);
  • Киевская область - 2;
  • Днепропетровская область - 2;
  • Ивано-Франковская область - 1 (1);
  • Донецкая область - 1.

За вчерашний день, 19 марта, в стране поступило 56 подозрений на COVID-19.

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Евгений Пилипенко
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