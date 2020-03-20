На западе Украины добавилось пять больных COVID-19. Всего в стране - 26 случаев

Со вчерашнего вечера в Украине добавилось пять подтвержденных случаев заболевания COVID-19: все новые - в Черновицкой области. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
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Всего по состоянию на 10:00 сегодня, 20 марта, в Украине подтверждено 26 случая коронавирусной болезни, из них три - со смертельным исходом.
Где диагностировали COVID-19:
За вчерашний день, 19 марта, в стране поступило 56 подозрений на COVID-19.
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