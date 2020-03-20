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Аппараты ИВЛ, экспресс-тесты и маски для Украины: в Китай вылетает военный Ил-76

Аппараты ИВЛ, экспресс-тесты и маски для Украины: в Китай вылетает военный Ил-76 - Фото
Ил-76МД (фото - пресс-служба Минобороны)
20.03.2020, 11:10

Медицинский груз для подавления вспышки коронавируса в Украине загрузят в Китае на борт транспортного самолета Ил-76 завтра, 21 марта

Военно-транспортный самолет Ил-76 готовится к вылету из аэропорта Борисполь в китайский город Гуанчжоу за грузом из медицинской экипировки, оборудования и тестов на коронавирус. Об этом в Facebook написал нардеп Андрей Мотовиловец.

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По его словам, утром в субботу будет загрузка в Китае: на борт возьмут экспресс-тесты, медицинские маски, аппараты искусственной вентиляции легких и "многое другое".

Фото: facebook.com/motovilovets.andrey

Мотовиловец пишет, что на следующей неделе будет еще один рейс.

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Евгений Пилипенко
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