Аппараты ИВЛ, экспресс-тесты и маски для Украины: в Китай вылетает военный Ил-76

Ил-76МД (фото - пресс-служба Минобороны)

Военно-транспортный самолет Ил-76 готовится к вылету из аэропорта Борисполь в китайский город Гуанчжоу за грузом из медицинской экипировки, оборудования и тестов на коронавирус. Об этом в Facebook написал нардеп Андрей Мотовиловец.

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По его словам, утром в субботу будет загрузка в Китае: на борт возьмут экспресс-тесты, медицинские маски, аппараты искусственной вентиляции легких и "многое другое".

Фото: facebook.com/motovilovets.andrey

Мотовиловец пишет, что на следующей неделе будет еще один рейс.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Вот советы, как защититься и что делать, если заразился.

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