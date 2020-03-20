На въезде в Киев работают восемь стационарных постов МВД: фото, видео

Для контроля ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на въездах-выездах из Киева (на основных дорогах) действуют восемь стационарных постов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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В состав постов входят представители полиции и военнослужащие Нацгвардии.
Правоохранители проверяют соблюдение количественных ограничений пассажирских перевозок водителями и перевозчиками, наличие необходимых документов.
Фото: ngu.gov.ua
"Основная цель мероприятий – разъяснительная",- уточнили в МВД.
Водителей предупреждают о необходимых мерах безопасности, предупреждают о наличии ответственности за несоблюдение требований.
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Всего в сутки для выполнения задач на постах привлекаются 80 гвардейцев.
Фото: ngu.gov.ua
Военнослужащие и полицейские обеспечены масками и дезинфицирующими средствами. В МВД добавили, что водители и пассажиры относятся с пониманием к неудобствам. Грубых нарушений, по словам правоохранителей, за 19 марта не было.
Вместе с работниками полиции нацгвардейцы охраняют Александровскую больницу в столице, где находятся пациенты с коронавирусом. Для одной смены привлекают десять гвардейцев воинской части 3066.
Видео: ngu.gov.ua
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