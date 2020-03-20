На въезде в Киев работают восемь стационарных постов МВД: фото, видео

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В МВД сообщали, что стационарные посты расположены на основных дорогах

Для контроля ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на въездах-выездах из Киева (на основных дорогах) действуют восемь стационарных постов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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В состав постов входят представители полиции и военнослужащие Нацгвардии.

Правоохранители проверяют соблюдение количественных ограничений пассажирских перевозок водителями и перевозчиками, наличие необходимых документов.

Cтационарные посты Нацгвардии: фото

Фото: ngu.gov.ua

"Основная цель мероприятий – разъяснительная",- уточнили в  МВД.

Водителей предупреждают о необходимых мерах безопасности, предупреждают о наличии ответственности за несоблюдение требований.

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Всего в сутки для выполнения задач на постах привлекаются 80 гвардейцев.

Нацгвардия охраняет Александровскую больницу: фото

Фото: ngu.gov.ua

Военнослужащие и полицейские обеспечены масками и дезинфицирующими средствами. В МВД добавили, что водители и пассажиры относятся с пониманием к неудобствам. Грубых нарушений, по словам правоохранителей, за 19 марта не было.

Вместе с работниками полиции нацгвардейцы охраняют Александровскую больницу в столице, где находятся пациенты с коронавирусом. Для одной смены привлекают десять гвардейцев воинской части 3066.

Видео: ngu.gov.ua

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Теги: киев, мвд, видео, нацгвардия, коронавирус, COVID-19, александровская больница, стационарные посты
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