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В Украине созданы высокоточные тест-системы на коронавирус - Пристайко

В Украине созданы высокоточные тест-системы на коронавирус - Пристайко - Фото
Фото - пресс-служба Кабмина
26.03.2020, 14:30

В Украине разработали собственные ПЦР-тесты и на оплату работы по их созданию и производству уже направлены 350 000 гривень

В Украине разработали собственные высокоточные ПЦР-тесты для определения коронавируса COVID-19. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Вадим Пристайко, сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам Пристайко, тест-система уже прошла регистрацию, а также была изготовлена первая партия из 600 комплектов. Сейчас правительство работает над выделением необходимых средств для изготовления нужного количества таких тест-систем.

Он добавил, что НАН Украины направлены 350 000 гривень на оплату работы по созданию и производству отечественных тест-систем. Себестоимость одной реакции на украинском тесте составляет 250 гривень, тогда как зарубежные аналоги стоят 370-450 грн.

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Владислав Сердюк
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