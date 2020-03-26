Как связаны болезни сердца и смертность от коронавируса - исследование

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Ученые из Китая провели исследование и пришли к выводу, что болезни сердца значительно повышают риск смертности от нового коронавируса. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале JAMA Cardiology.

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Медики проанализировали данные 416 пациентов из Уханя, поступивших в больницу в связи с COVID-19 в промежутке между 20 января и 10 февраля 2020 года. Они получали одинаковое лечение и уход. Один (19,7%) из пяти пациентов имел проблемы с сердцем. Средний возраст пациентов составил 64 года.

Ученые пришли к выводу, что люди с сердечными заболеваниями раньше начинали испытывать симптомы COVID-19, а также чаще сталкивались с разнообразными осложнениями из-за заболевания.

Также "болезни сердца были связаны с неожиданно высоким риском смертности", говорится в исследовании. Данная работа демонстрирует статистически значимую связь между сердечными заболеваниями и смертностью у пациентов с COVID-19.

25 марта впервые коронавирус был подтвержден в Винницкой , Сумской и Херсонской областях. Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин на 30 дней.

По состоянию на 10:00 26 марта, в Украине - 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

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