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Как связаны болезни сердца и смертность от коронавируса - исследование

Как связаны болезни сердца и смертность от коронавируса - исследование - Фото
Фото: Yuan Zheng/ЕРА
26.03.2020, 13:00

Пациенты с болезнями сердца умирают от коронавируса в четыре раза чаще тех, у кого таких проблем нет

Ученые из Китая провели исследование и пришли к выводу, что болезни сердца значительно повышают риск смертности от нового коронавируса. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале JAMA Cardiology

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Медики проанализировали данные 416 пациентов из Уханя, поступивших в больницу в связи с COVID-19 в промежутке между 20 января и 10 февраля 2020 года. Они получали одинаковое лечение и уход. Один (19,7%) из пяти пациентов имел проблемы с сердцем. Средний возраст пациентов составил 64 года. 

Ученые пришли к выводу, что люди с сердечными заболеваниями раньше начинали испытывать симптомы COVID-19, а также чаще сталкивались с разнообразными осложнениями из-за заболевания. 

Также "болезни сердца были связаны с неожиданно высоким риском смертности", говорится в исследовании. Данная работа демонстрирует статистически значимую связь между сердечными заболеваниями и смертностью у пациентов с COVID-19.

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Владислав Сердюк
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