Заболевших коронавирусом в Украине уже более 150 человек: последние данные

По состоянию на 10:00 26 марта, в Украине - 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ.
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В том числе пять человек умерли, один выздоровел.
За сутки выявлено 43 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - один случай;
Волынская область - два;
Днепропетровская область - два;
Донецкая область - один;
Запорожская область - семь;
Житомирская область - два (один летальный);
Ивано-Франковская область - 16 (два летальных);
г. Киев - 34;
Киевская область - 24;
Львовская область - два;
Луганская область - один;
Одесская область - четыре;
Тернопольская область - 15 (один летальный;
Херсонская область - один;
Черновицкая область - 42 (один летальный);
Черкасская область - два.
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