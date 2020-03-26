Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Заболевших коронавирусом в Украине уже более 150 человек: последние данные

Заболевших коронавирусом в Украине уже более 150 человек: последние данные - Фото
Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА
26.03.2020, 10:25

За минувшие сутки в Украине выявили 43 новых случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 10:00 26 марта, в Украине - 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В том числе пять человек умерли, один выздоровел.

За сутки выявлено 43 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - один случай;

Волынская область - два;

Днепропетровская область - два;

Донецкая область - один;

Запорожская область - семь;

Житомирская область - два (один летальный);

Ивано-Франковская область - 16 (два летальных);

г. Киев - 34;

Киевская область - 24;

Львовская область - два;

Луганская область - один;

Одесская область - четыре;

Тернопольская область - 15 (один летальный;

Херсонская область - один;

Черновицкая область - 42 (один летальный);

Черкасская область - два.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 