Заболевших коронавирусом в Украине уже более 150 человек: последние данные

Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА

По состоянию на 10:00 26 марта, в Украине - 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ.

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В том числе пять человек умерли, один выздоровел.

За сутки выявлено 43 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - один случай;

Волынская область - два;

Днепропетровская область - два;

Донецкая область - один;

Запорожская область - семь;

Житомирская область - два (один летальный);

Ивано-Франковская область - 16 (два летальных);

г. Киев - 34;

Киевская область - 24;

Львовская область - два;

Луганская область - один;

Одесская область - четыре;

Тернопольская область - 15 (один летальный;

Херсонская область - один;

Черновицкая область - 42 (один летальный);

Черкасская область - два.

25 марта впервые коронавирус был подтвержден в Винницкой , Сумской и Херсонской областях. Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин на 30 дней.

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