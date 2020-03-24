От COVID-19 излечивает комбинация двух препаратов, утверждают во Франции – отчет

Фото: ЕРА

Несмотря на небольшую тест-группу и отсутствие масштабных клинических испытаний, медики больницы при Марсельском университете сообщили об успешном применении комбинации двух доступных препаратов для лечения больных коронавирусом SARS-CoV-2. Речь идет о совместном применении гидроксихлорохина (противомалярийный и противоартритный, также умеренно иммуносупрессивный препарат) и распространенного антибиотика азитромицина. Статья вышла в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.

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Французы провели исследование с выборкой из 36 взрослых пациентов, зараженных SARS-CoV-2. У части из них были симптомы COVID-19, у других - только носительство коронавируса. 15 были мужчинами (41,7%), средний возраст выборки - 45,1 года.

16 пациентам проводили обычное симптоматическое лечение, предупреждая развитие бактериальных осложнений при помощи антибиотиков, а другим 20 назначили экспериментальный курс. Выжили все.

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Добровольцам прописали по 200 мг сульфата гидроксихлорохина трижды в день (перорально), шестерым из них давали еще и по 500 мг азитромицина (для предупреждения пневмонии) в первый день, а затем четыре дня - по 250 мг. Все они проходили тщательной кардиомониторинг, чтобы отследить возможные побочные эффекты на сердце. В выводах отмечается, что эти шестеро хорошо перенесли такое лечение.

На графике ниже - процент пациентов с положительным носоглоточным тестом на SARS-CoV-2 по дням. Черная линия - контроль, синяя - пациенты с только гидроксихлорохиновым лечением, зеленая - те, кого лечили комбинацией препаратов.

К концу пятого дня лечения у шести "гидроксихлорохиновых" пациентов тесты на вирус были отрицательными, они подтвердились повторной проверкой. Те, кому давали гидроксихлорохин, были старше людей из контрольной группы (51,2 года против 37,3).

Вся методика, графики и таблицы с данными доступны в исследовании (формат PDF).

Медики подчеркивают: это лишь первоначальные исследования, и для применения такого метода в глобальных масштабах нужны масштабные клинические испытания. Они также предостерегают, что возможные побочные эффекты такой комбинации препаратов - опасные, и таким самолечением заниматься запрещено.

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Между тем, президент США Дональд Трамп уже заявил у себя в Twitter со ссылкой на это исследование, что "совместное применение гидроксихлорохина и азитромицина имеет реальный шанс стать одним из самых значительных событий в истории медицины. Надеюсь, это будет использовано немедленно".

Месяц назад в США начали испытывать на людях ремдесивир как лекарство при коронавирусе.

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