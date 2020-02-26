Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В США начали тестировать лекарство от коронавируса COVID-19 на людях

В США начали тестировать лекарство от коронавируса COVID-19 на людях - Фото
Иллюстративное фото: Tamas Soki/ЕРА
26.02.2020, 07:00

Испытания лекарства от коронавируса COVID-19 на людях начались в Университете Небраски, США. Первым его получил зараженный с лайнера Diamond Princess

В Медицинском центре Университета Небраски начались испытания на людях ремдесивира в качестве лекарства от пневмонии, которую вызывает короонавирус COVID-19. Об этом сообщает Национальный институт здоровья Минздрава США.

Лекарство дают не всем пациентам, а выборочно. Первым принять терапию вызвался мужчина, который заразился коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess.

Читайте также: Почему лайнер стал инкубатором коронавируса – объясняют ученые

"Нам срочно необходимо безопасное и эффективное лечение COVID-19. Несмотря на то, что ремдесивир вводили некоторым пациентам с COVID-19, у нас нет достоверных данных, которые бы указывали на то, что он может улучшить клинические результаты", - объясняет один из руководителей испытаний и член рабочей группы США по коронавирусу Энтони Фаучи.

По словам Фаучи, рандомизированное испытание, в котором медики следят за тем, чтобы не было эффекта плацебо, является золотым стандартом для определения эффективности терапии.

СПРАВКА. Ремдесивир - антивирусный препарат широкого спектра действия. Испытания на животных показали перспективность его использования для лечения ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), который вызывают другие коронавирусы. Также лекарство испытывается для лечения болезни, которую вызывает вирус Эбола.

Читайте также: Врачи заявляют, что нашли эффективный метод лечения коронавируса

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
лекарство испытания коронавирус COVID-19 Ремдесивир университет небраски
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 