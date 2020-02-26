В США начали тестировать лекарство от коронавируса COVID-19 на людях

Иллюстративное фото: Tamas Soki/ЕРА

В Медицинском центре Университета Небраски начались испытания на людях ремдесивира в качестве лекарства от пневмонии, которую вызывает короонавирус COVID-19. Об этом сообщает Национальный институт здоровья Минздрава США.

Лекарство дают не всем пациентам, а выборочно. Первым принять терапию вызвался мужчина, который заразился коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess.

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"Нам срочно необходимо безопасное и эффективное лечение COVID-19. Несмотря на то, что ремдесивир вводили некоторым пациентам с COVID-19, у нас нет достоверных данных, которые бы указывали на то, что он может улучшить клинические результаты", - объясняет один из руководителей испытаний и член рабочей группы США по коронавирусу Энтони Фаучи.

По словам Фаучи, рандомизированное испытание, в котором медики следят за тем, чтобы не было эффекта плацебо, является золотым стандартом для определения эффективности терапии.

СПРАВКА. Ремдесивир - антивирусный препарат широкого спектра действия. Испытания на животных показали перспективность его использования для лечения ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), который вызывают другие коронавирусы. Также лекарство испытывается для лечения болезни, которую вызывает вирус Эбола.

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