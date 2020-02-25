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В Китае заявили о создании второй потенциальной вакцины против коронавируса

В Китае заявили о создании второй потенциальной вакцины против коронавируса - Фото
Фото: ЕРА
25.02.2020, 18:19

Китайские медики разработали препарат, который потенциально может стать вакциной от коронавируса COVID-19

В Китае заявили о создании потенциальной вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Daily Мail со ссылкой на китайское издание People's Daily.

Препарат разработали в Тяньцзиньском университете. Предполагается, что это лекарство будет выпускаться в формате капсул для перорального приема.

По словам профессора Хуанга Цзиньхао, препарат основан на пекарских дрожжах, а активный компонент S-белок нового коронавируса – выполнит функцию мишени для генерации антител.

Отмечается, что вирус проникает в организм человека именно через S-белок, поэтому именно на него ориентировались ученые при разработке вакцины.

Профессор Хуанг Цзиньхао лично принял четыре дозы нового средства и не выявил побочных эффектов. Тем не менее необходимо провести клинические тесты вакцины, прежде чем речь пойдет о ее производстве.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
  • 17 февраля сообщалось, что китайская фармкомпания Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd сообщила, что получила разрешение на продажу фавипиравира (favipiravir) как потенциального лекарства от коронавируса COVID-2019.
  • LIGA.net ведет хронику борьбы с коронавирусом.

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Медведева Наталия
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