В Китае заявили о создании второй потенциальной вакцины против коронавируса

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В Китае заявили о создании потенциальной вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Daily Мail со ссылкой на китайское издание People's Daily.

Препарат разработали в Тяньцзиньском университете. Предполагается, что это лекарство будет выпускаться в формате капсул для перорального приема.

По словам профессора Хуанга Цзиньхао, препарат основан на пекарских дрожжах, а активный компонент S-белок нового коронавируса – выполнит функцию мишени для генерации антител.

Отмечается, что вирус проникает в организм человека именно через S-белок, поэтому именно на него ориентировались ученые при разработке вакцины.

Профессор Хуанг Цзиньхао лично принял четыре дозы нового средства и не выявил побочных эффектов. Тем не менее необходимо провести клинические тесты вакцины, прежде чем речь пойдет о ее производстве.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

17 февраля сообщалось, что китайская фармкомпания Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd сообщила, что получила разрешение на продажу фавипиравира (favipiravir) как потенциального лекарства от коронавируса COVID-2019.

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