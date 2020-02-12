Коронавирус. Ученые начали испытывать новую вакцину на мышах

Иллюстративное фото: Shepherd Zhou/ЕРА

Ученые начали испытывать новую вакцину от коронавируса на мышах. Об этом пишет Science Alert.

Исследователи из Имперского колледжа в Лондоне считают, что они одними из первых начали испытания на животных. Они заявили, что конечной целью было найти эффективный и безопасный способ остановить распространение штамма к концу года. По словам ученого Пола Маккея, они надеются, что в течение следующих нескольких недель смогут определить реакцию антител у мышей, которым ввели вакцину.

Имперский колледж надеется, что исследование коронавируса SARS, которое прошло почти два десятилетия назад, может ускорить процесс.

Представители колледжа сказали, что не могут быть уверены в том, насколько продвинуты исследования других команд в данный момент.

Вместе с тем китайское государственное информагентство Синьхуа написало о том, что 10 февраля Шанхайский университет также ввел тестовую вакцину мышам, однако источники не названы, и не было никакого официального объявления о китайских тестах.

Глава отдела инфекции слизистых оболочек и иммунитета в Имперском колледже Лондона при наличии финансирования на людях вакцину могут испытать примерно летом. Робин Шатток считает , что

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