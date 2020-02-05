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Британские ученые "совершили прорыв" по вакцине от коронавируса

Британские ученые "совершили прорыв" по вакцине от коронавируса - Фото
Робин Шатток в лаборатории (фото - imperial.ac.uk)
05.02.2020, 13:35

Сейчас над вакциной работают группы исследователей в Британии, Китае, США, Австралии и ЕС. Ученые сотрудничают, чтобы ускорить процесс.

Тестирование британской вакцины против коронавируса 2019-nCoV на животных начнется уже на следующей неделе, и это чрезвычайно сжатые сроки. При наличии финансирования на людях ее могут испытать примерно летом, сообщил Sky News глава отдела инфекции слизистых оболочек и иммунитета в Имперском колледже Лондона Робин Шатток.

Профессор, чья команда находится на передовой разработки методов сдерживания распространения уханьского вируса, говорит, что они якобы сделали значительный прорыв: смогли сократить обычный период создания вакцины "с двух до трех лет до всего лишь 14 дней".

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По словам Шаттока, вакцина под эту вспышку 2019-nCoV в любом случае запоздала, но ее наличие будет иметь решающее значение, если затем произойдет новая вспышка вируса и все перерастет в пандемию (глобальный охват).

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