Британские ученые "совершили прорыв" по вакцине от коронавируса

Робин Шатток в лаборатории (фото - imperial.ac.uk)

Тестирование британской вакцины против коронавируса 2019-nCoV на животных начнется уже на следующей неделе, и это чрезвычайно сжатые сроки. При наличии финансирования на людях ее могут испытать примерно летом, сообщил Sky News глава отдела инфекции слизистых оболочек и иммунитета в Имперском колледже Лондона Робин Шатток.

Профессор, чья команда находится на передовой разработки методов сдерживания распространения уханьского вируса, говорит, что они якобы сделали значительный прорыв: смогли сократить обычный период создания вакцины "с двух до трех лет до всего лишь 14 дней".

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По словам Шаттока, вакцина под эту вспышку 2019-nCoV в любом случае запоздала, но ее наличие будет иметь решающее значение, если затем произойдет новая вспышка вируса и все перерастет в пандемию (глобальный охват).

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