Новый коронавирус. Количество жертв возросло: последние данные

Госпитализация пациентов с неизвестным коронавирусом в Ухане, Китай (Фото: ЕРА)

По состоянию на утро 5 февраля общее число жертв, инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV, достигло уже 493 человек. Об этом свидетельствуют данные карта Центра системных исследований и инжениринга при Университете Джона Хопкинса.

В провинции Хубэй за последние сутки умерли 66 людей. Число больных пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса, составило 24 505 человек.

Новый коронавирус зафиксирован в Таиланде, Японии, Сингапуре, Тайване, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии, Вьетнаме, США, Непала, Камбодже, Шри-Ланки, Германии, Канаде, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, России.

В Украине нет ни одного случая заболевания коронавируса.

В конце декабря 2019-го в Ухане подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию.

С 23 января в городах провинции Хубэй, очаге вспышки вируса, начали вводить карантин.

По состоянию на утро 4 февраля 426 человек погибли от вспышки коронавируса в Китае.

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