Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Новый коронавирус. Количество жертв возросло: последние данные

Новый коронавирус. Количество жертв возросло: последние данные - Фото
Госпитализация пациентов с неизвестным коронавирусом в Ухане, Китай (Фото: ЕРА)
05.02.2020, 06:30

Общее число заболевших увеличилось до 24 505 человек

По состоянию на утро 5 февраля общее число жертв, инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV, достигло уже 493 человек. Об этом свидетельствуют данные карта Центра системных исследований и инжениринга при Университете Джона Хопкинса.

В провинции Хубэй за последние сутки умерли 66 людей. Число больных пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса, составило 24 505 человек.

Новый коронавирус зафиксирован в Таиланде, Японии, Сингапуре, Тайване, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии, Вьетнаме, США, Непала, Камбодже, Шри-Ланки, Германии, Канаде, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, России.

В Украине нет ни одного случая заболевания коронавируса.

Читайте также: Врач из Уханя в декабре заметил коронавирус, его обязали молчать

Еще по теме
Напишите нам
Китай жертвы пневмония коронавирус 2019-nCoV
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 