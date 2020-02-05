Новый коронавирус. Количество жертв возросло: последние данные

По состоянию на утро 5 февраля общее число жертв, инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV, достигло уже 493 человек. Об этом свидетельствуют данные карта Центра системных исследований и инжениринга при Университете Джона Хопкинса.
В провинции Хубэй за последние сутки умерли 66 людей. Число больных пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса, составило 24 505 человек.
Новый коронавирус зафиксирован в Таиланде, Японии, Сингапуре, Тайване, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии, Вьетнаме, США, Непала, Камбодже, Шри-Ланки, Германии, Канаде, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, России.
В Украине нет ни одного случая заболевания коронавируса.
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