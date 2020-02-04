Погибших от коронавируса уже более 400, заболевших - более 20000

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426 человек погибло от вспышки коронавируса в Китае, сообщает CNN.

Всего заражено 20620 человек, большинство - на территории Китая.

Два смертельных случая подтверждено за пределами материкового Китая: на Филиппинах и в Гонконге. О погибшем в Гонконге стало известно сегодня, это 39-летний мужчина, ездивший в Ухань, где первоначально появилась болезнь, 21 января.

Многие страны ограничили авиасообщение с Китаем; США, Великобритания, Япония, Австралия и Таиланд эвакуировали своих граждан из Уханя.

В конце декабря 2019-го в Ухане подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию.

LIGA.net ведет хронику основных событий, связанных со вспышкой коронавируса в Китае.

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