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Погибших от коронавируса уже более 400, заболевших - более 20000

Погибших от коронавируса уже более 400, заболевших - более 20000 - Фото
Фото: Diego Azubel/ЕРА
04.02.2020, 06:17

Второй случай смерти от вспышки заболевания зафиксирован за пределами материкового Китая - в Гонконге

426 человек погибло от вспышки коронавируса в Китае, сообщает CNN.

Всего заражено 20620 человек, большинство - на территории Китая.

Два смертельных случая подтверждено за пределами материкового Китая: на Филиппинах и в Гонконге. О погибшем в Гонконге стало известно сегодня, это 39-летний мужчина, ездивший в Ухань, где первоначально появилась болезнь, 21 января.

Многие страны ограничили авиасообщение с Китаем; США, Великобритания, Япония, Австралия и Таиланд эвакуировали своих граждан из Уханя.

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