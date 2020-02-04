Погибших от коронавируса уже более 400, заболевших - более 20000

426 человек погибло от вспышки коронавируса в Китае, сообщает CNN.
Всего заражено 20620 человек, большинство - на территории Китая.
Два смертельных случая подтверждено за пределами материкового Китая: на Филиппинах и в Гонконге. О погибшем в Гонконге стало известно сегодня, это 39-летний мужчина, ездивший в Ухань, где первоначально появилась болезнь, 21 января.
Многие страны ограничили авиасообщение с Китаем; США, Великобритания, Япония, Австралия и Таиланд эвакуировали своих граждан из Уханя.
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