Как уберечься от коронавируса в самолете: где сесть и что делать

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Редакция National Geograpghic собрала несколько советов в экспертов из компании FlyHealthy, которые могут помочь уберечься от заражения новым штаммом коронавируса на борту самолета.

Специалисты в своих рекомендациях основывались на исследованиях о родственном коронавирусе SARS, который появился в Китае в 2003 году и также передавался респираторным путем.

Ученые отмечают, что выбор сиденья у окна и пребывание на месте во время полета снижает вероятность контакта с инфицированным пассажиром.

Согласно исследованию о полетах средней дальности, лишь 43% пассажиров, которые сидят у окна, перемещаются по салону самолета.

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Они имеют гораздо меньше тесных контактов, чем люди на других сиденьях. В среднем это было 12 контактов. У пассажиров же на среднем сиденье их было 58, на проходном - 64.

При этом Ховард Вайс, профессор Университета Пенсильвании, отмечает, что даже если человек сидит не у окна, то вероятность заражения остается низкой, поскольку контакты на борту зачастую являются краткими.

"Если вы сидите у прохода, конечно, мимо вас пройдет немало людей, но они будут двигаться быстро. В совокупности мы показываем, что вероятность передачи вируса какому-либо пассажиру довольно низкая", - говорит профессор.

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Риск заражения увеличивается, если больной человек является членом экипажа. Поскольку бортпроводники проводят намного больше времени, прогуливаясь по салону и общаясь с пассажирами, они с большей вероятностью будут иметь более длительные близкие контакты. У больного члена экипажа есть вероятность заразить 4,6 пассажиров. «Крайне важно, чтобы стюарды и стюардессы не летали больными», - отмечают ученые.

Эксперты говорят, что пока не хватает информации о устойчивости коронавируса во внешней среде. Однако есть свидетельства, что коронавирусы могут выживать на поверхности дольше, чем другие болезни, - примерно от трех до 12 часов.

Поэтом они советуют мыть в самолете руки обычным мылом или дезинфицирующим средством на основе спирта. Также эксперты призывают не касаться своего лица и избегать контакта с кашляющими пассажирами любыми возможными способами.

В конце декабря 2019-го в Ухане подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию. Сейчас заразились около 17 200 человек, 361 погибших, 475 - выздоровевших.

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