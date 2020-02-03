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Врачи заявляют, что нашли эффективный метод лечения коронавируса

Врачи заявляют, что нашли эффективный метод лечения коронавируса - Фото
Фото: ЕРА
03.02.2020, 10:03

Пациент был в тяжелом состоянии, а уже через 48 часов в его дыхательной системе не осталось и следа от вируса

Врачи из Таиланда заявляют, что нашли эффективную комбинацию лекарств против нового коронавируса из Китая, передает CNN.

Доктор Криангсак Атипорнванич, врач больницы Раджавити в Бангкоке, рассказал, что лечил 71-летнюю пациентку из Китая, которая находилась в тяжелом состоянии. Медик применил комбинацию лекарств, которые используют для лечения ВИЧ и гриппа, хотя ранее лечил пациента только лекарствами против ВИЧ.

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По словам доктора, результат терапии был "очень удовлетворительным". Состояние пациента начало улучшаться – и уже через 48 часов результат теста на вирус изменился с положительного на отрицательный.  

Чиновники на пресс-конференции подтвердили: последний лабораторный тест показал, что в дыхательной системе пациента больше нет никаких следов вируса.

Украинский микробиолог Елена Ливинская ранее рассказывала в интервью LIGA.Tech, что в группе риска находятся прежде всего пожилые люди с хроническими заболеваниями. При этом она отметила, что любая инфекция может стать фатальной для ослабленного иммунитета.

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