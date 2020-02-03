Врачи заявляют, что нашли эффективный метод лечения коронавируса

Фото: ЕРА

Врачи из Таиланда заявляют, что нашли эффективную комбинацию лекарств против нового коронавируса из Китая, передает CNN.

Доктор Криангсак Атипорнванич, врач больницы Раджавити в Бангкоке, рассказал, что лечил 71-летнюю пациентку из Китая, которая находилась в тяжелом состоянии. Медик применил комбинацию лекарств, которые используют для лечения ВИЧ и гриппа, хотя ранее лечил пациента только лекарствами против ВИЧ.

Читайте также: Выздоровевших от коронавируса – больше, чем погибших

По словам доктора, результат терапии был "очень удовлетворительным". Состояние пациента начало улучшаться – и уже через 48 часов результат теста на вирус изменился с положительного на отрицательный.

Чиновники на пресс-конференции подтвердили: последний лабораторный тест показал, что в дыхательной системе пациента больше нет никаких следов вируса.

Украинский микробиолог Елена Ливинская ранее рассказывала в интервью LIGA.Tech, что в группе риска находятся прежде всего пожилые люди с хроническими заболеваниями. При этом она отметила, что любая инфекция может стать фатальной для ослабленного иммунитета.

Читайте также: Без паники. Сравнение коронавируса с другими эпидемиями: таблица