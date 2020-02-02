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В итальянской клинике впервые изолировали коронавирус

В итальянской клинике впервые изолировали коронавирус - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
02.02.2020, 19:20

Ученые утверждают, что это серьезный шаг к победе над заболеванием

В клинике Спалланцани в Риме впервые удалось изолировать коронавирус. Об этом пишет итальянское агентство ANSA.

По словам министра здравоохранения Италии Роберто Сперанцы, выделение вируса означает множество возможностей для его изучения, понимания и данные для исследования будут доступны всему международному сообществу. 

Премьер-министр Джузеппе Конти считает, что это "очень важная новость для разработки методов лечения".

Вирус был изолирован благодаря госпитализации супружеской пары в Спалланцани. Их состояние постоянно контролируется: у обоих вирусная пневмония, клиника ежедневно выпускает бюллетень.  

На данный момент 23 пациента из Китая, затронутых эпидемией, прошли тестирование на коронавирус. Еще 13 пациентов были изолированы и выписаны после отрицательного результата теста.

  • 30 января круизный лайнер Costa Cruises с 6 000 пассажирами на борту был заблокирован в итальянском порту Чивитавеккья из-за подозрения на заражение новым коронавирусом у супружеской пары из Гонконга. 

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