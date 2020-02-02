В итальянской клинике впервые изолировали коронавирус

В клинике Спалланцани в Риме впервые удалось изолировать коронавирус. Об этом пишет итальянское агентство ANSA.
По словам министра здравоохранения Италии Роберто Сперанцы, выделение вируса означает множество возможностей для его изучения, понимания и данные для исследования будут доступны всему международному сообществу.
Премьер-министр Джузеппе Конти считает, что это "очень важная новость для разработки методов лечения".
Вирус был изолирован благодаря госпитализации супружеской пары в Спалланцани. Их состояние постоянно контролируется: у обоих вирусная пневмония, клиника ежедневно выпускает бюллетень.
На данный момент 23 пациента из Китая, затронутых эпидемией, прошли тестирование на коронавирус. Еще 13 пациентов были изолированы и выписаны после отрицательного результата теста.
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