Антитело для SARS может нейтрализовать коронавирус-2019 - ученые

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Одно из антител, которые были открыты для купирования эпидемии атипичной пневмонии 17-летней давности, способно нейтрализовать коронавирус нового штамма. Об этом пишет группа молекулярных биологов из КНР в материале на bioRxiv.

Речь идет о молекуле CR3022, эффективной против вируса SARS. Ученые определили, что это антитело также активно присоединяется и к вирусу 2019-nCoV.

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В исследовании говорится об уникальной структуре белка нового коронавируса, из-за чего другие антитела, которые гораздо эффективнее CR3022, никак не реагируют на 2019-nCoV.

Биологи полагают, что использование CR3022 в сочетании с другими веществами, "совместимыми" с патогеном 2019 года, дает возможность оперативно синтезировать первые лекарства.

Сегодня группа ученых из Австралии заявила об успешном создании лабораторной версии китайского коронавируса.