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Прорыв. В австралийской лаборатории вырастили коронавирус

Прорыв. В австралийской лаборатории вырастили коронавирус - Фото
Иллюстрация: LIGA.net
29.01.2020, 09:40

Возможность культивировать "выращенный" вирус поможет тщательно изучить его природу, пути передачи, а также создать лекарства и вакцину

Группа ученых из Австралии заявила об успешном создании лабораторной версии китайского коронавируса 2019-nCoV, что позволяет ускорить создание вакцины против этого штамма, вызывающего атипичную пневмонию. Об этом пишет Reuters.

Генетики из Института инфекций и иммунитета Питера Доэрти в Мельбурне обещают поделиться выращенным "в пробирке" образцом (за основу взят вирус от пациента) со Всемирной организацией здравоохранения и лабораториями по всему миру. Он также может быть использован для создания теста на антитела, который позволит обнаруживать вирус у пациентов, у которых не было симптомов.

Между тем, по словам ученых, одно только это достижение не сможет резко изменить ситуацию в борьбе с вирусом на планете.

Ранее в Китае заявляли, что также успешно вырастили образец коронавируса, но в итоге обнародовали только последовательность его генома, а самим образцом не поделились.

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Китай медицина вирус заболевание коронавирус 2019-nCoV
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