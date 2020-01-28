Коронавирус. В Украину едут тест-системы для быстрой диагностики

Вирус (иллюстрация - pixabay.com)

До конца этой недели или в начале следующей в Украине появятся тест-системы для ускорения диагностики заболевания коронавирусом из Китая. Такую новость вчера в эфире канала ICTV сообщил замглавы Минздрава Дмитрий Коваль.

Сейчас на подтверждение заболевания уханьским вирусом уходит около пяти суток, так как специфической диагностики 2019-nCoV пока нет, хотя его геном уже расшифровали.

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По словам Коваля, первым делом проходит проверка на грипп, а затем, если он не подтверждается, проверяют на тот штамм коронавируса, который уже есть в Украине. В случае, если результат отрицательный и на этот вирус, анализы отправят в Киев в одну из двух сертифицированных Всемирной организацией здравоохранения лабораторий, а затем, если понадобится, - в Германию.

В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию.

По состоянию на вечер 27 января в Китае заразились 4515 человек, 106 умерли, 976 в критическом состоянии.

Вирус постепенно распространяется по миру. ВОЗ оценила его опасность на глобальном уровне как "высокую".

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