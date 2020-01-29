Это неправда. Четыре мифа о новом коронавирусе из Китая

Госпитализация больного в Ухане (Фото: Stringer/ЕРА)

В Китае появился ранее неизвестный штамм коронавируса, вместе с ним появились и фейки о его свойствах. Русская служба BBC News собрала четыре популярных мифа о недуге и развенчала их.

1. Вирус может передаваться через фрукты

Такая информация начала появляться в соцсетях и мессенджерах. Авторы фейка указывают, что об этом якобы сообщили из Филиала Чуньминь больницы Синьхуа.

Такая больница действительно есть, однако ни один эксперт, медик или политик не связывал вирус с фруктами. Специалисты напоминают: вирус передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Он не может долго выжить вне организма человека или животного, по крайней мере в его нынешнем виде.

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2. Вирусом можно заразиться, приняв посылку из Китая

Китайская платформа AliExpress действительно проводила санитарную проверку посылок в первые дни вспышки. Однако ни одного случая заражения от китайских товаров не зафиксировано.

Медики настаивают: вирус не может выжить внутри посылки в течение срока доставки. Новости о том, что почта в Украине якобы перестанет принимать отправления из Китая – фейк.

3. Вирус можно убить алкоголем

В российском сегменте Интернета разошелся фейк, что мужчины наиболее подвержены риску заражения – и им необходимо каждый вечер выпивать не менее 250 граммов водки, виски или коньяка, чтобы обезопасится. Кроме того, такая информация распространилась и в Китае.

"Старшее поколение верит, что алкоголь убивает вирус: у нас соседи пьяные ходят, говорят, это чтобы живыми остаться", - рассказала жительница Уханя Антонина Старцева.

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Это тоже неправда. Медики напоминают, что алкоголь, напротив, угнетает иммунную систему и ослабляет организм, осложняя процесс борьбы с вирусом. Единственная эффективная профилактика – соблюдение правил гигиены.

4. Вирус можно одолеть солевым раствором

Пульмонолог Чжунь Наньшань из Медицинского университета Гуанчжоу действительно упоминал полоскание горла солевым раствором как один из методов профилактики. В соцсетях разошлась искаженная информация, что таким способом якобы можно вылечиться.

Позже представитель ВОЗ такую информацию опроверг, а сам пульмунолог лишь подчеркивал своим заявлением важность гигиенических процедур.

В конце декабря 2019-го в Ухане подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию. По состоянию на вечер 28 января в Китае заразились 5974 человека, 132 умерли.

С 23 января в городах провинции Хубэй, очаге вспышки вируса, начали вводить карантин . Режим отличается в зависимости от решений властей конкретного города. В Ухане, в частности отменили рейсы отбывающих самолетов, автобусов и поездов.

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